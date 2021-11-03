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لبنان.. خرقان بحريان معاديان قبالة رأس الناقورة

لبنان.. خرقان بحريان معاديان قبالة رأس الناقورة
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أشارت مديرية التوجيه في ​قيادة الجيش​ اللبناني في بيان الى أنه "بتاريخ 2 / 11 /2021 اعتبارا من الساعة 05.53 ولغاية الساعة 17.40، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة ​رأس الناقورة​، لمسافة أقصاها حوالى 315 مترا، تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ الموقتة في لبنان".

العالم _لبنان

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