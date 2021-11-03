ضرب اهم اوكار "داعش" واعتقال ارهابيين في بغداد

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وثأرا لشهداء القوات الأمنية والمواطنين، شرعت وكالة الاستخبارات، صباح اليوم، بعملية أمنية لضرب أهم الأوكار الرئيسية في الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بينها وكر يشكل مركزا لانطلاق العمليات الإرهابية التي شهدها القضاء".

وأضافت، أنه "وبكمين محكم تم القبض على الارهابي المكنى (أبو ياسر) الذي يشغل منصب ناقل العبوات ومساعد ما يسمى أمني شمال بغداد، حيث اعترف بوجود وكر يضم كدسا للعبوات الناسفة وبعد الانتقال الى المكان تم العثور على 91 عبوة ناسفة معدة للتفجير، وقد تم تدمير الوكر ضمن منطقة الطارمية".

وتابعت أن "وكالة الاستخبارات ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات وصلت الى أهداف جديدة مهمة سيتم الإعلان عنها لاحقا".