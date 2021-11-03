الجزائر تعلن استشهاد 3 من مواطنيها بـ'قصف همجي مغربي لن يمر دون عقاب'

العالم - الجزائر

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "إن 3 جزائريين قتلوا في قصف همجي لشاحناتهم على الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية وفقا لخط سيرهم التجاري المعتاد"، مؤكدة أن "الجريمة لن تمر دون عقاب".

وأشار البيان الى أن "عدة عوامل تشير إلى تورط القوات المغربية في الاغتيال الجبان بأسلحة متطورة".

وتابع بيان الرئاسة "الاغتيال الجبان تزامن مع الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية".

هذا وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يتناولون فيه حادثة مقتل وفقدان جزائريين في طريقهم إلى موريتانيا.

ودعا النشطاء السلطات الجزائرية إلى التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة ومساعدة عوائل الشهداء والمفقودين.