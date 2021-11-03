شاهد..اميركا تتلقى هزيمة مدوية في بحر عمان

العالم - خاص بالعالم

وقال اكبر زادة في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية: ان ايران على اعتاب ذكرى 13 من آبان اليوم الذي سيطر الطالب الايرانيين السائرين على نهج الامام خميني قدس سره الشريف على وكر اميركا التجسسي في البلاد.

واضاف: وعلى اعتاب هذه الذكرى المباركة تتجلت اليوم قوة ايران الدفاعية وتم تمريغ انف اميركا بالتراب من خلال تصدى قوات الحرس الثوري الاسلامي الى محاولة قرصنة النفط الايراني في بحرعمان.

واوضح اكبر زادة ان جبهة المقاومة تتقدم يوما بعد اخر بينما قوة اميركا تتراجع، وجبهة المقاومة تريد طرد اميركا من المنطقة، مشيرا الى ان الحظر الامريكي لاجبار ايران على الاستسلام اثبت فشله.

هذا وقد أحبط حرس الثورة الاسلامية في ايران محاولة قراصنة مدعومين من أميركا سرقة نفط ايراني في بحر عمان.



وأكدت السلطات الإيرانية أن قراصنة أقدموا على توقيف ناقلة نفط ايرانية في بحر عمان، وقاموا بنقل حمولتها لناقلة أخرى، وبالتزامن تحركت قوات حرس الثورة الاسلامية.

ونفذت عملية انزال على الناقلة، وسيطرت عليها، لتقوم على الفور باقتيادها الى السواحل الايرانية، وبعدها حاولت مروحيات أميركية استعادة السيطرة على ناقلة النفط التابعة للقراصنة، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل رغم تدخل قطع بحرية اميركية لتغيير مسار الناقلة. وتؤكد ايران أن ناقلة النفط موجودة حاليا في مياهها الإقليمية.

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