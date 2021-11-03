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إيران توقف العربدة الأميركية في بحر عمان

إيران توقف العربدة الأميركية في بحر عمان
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

استذكر المغردون الايرانيون والعرب اليوم كلام قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي الذي قال فيه: انها بداية عصر ما بعد أميركا. وذلك بالتزامن مع محاولة القوات الاميركية قرصنة ناقلة نفط ايرانية في مياة بحر عمان.

العالم – نبض السوشيال

المغردون الايرانوين والعرب وعبر هاشتاغي #حرس_الثورة_الإسلامية و #الحرس_الثوري قالوا ان دولة الولي الفقيه تمرغ أنف أمريكا بالوحل، في اشارة الى التصدي للقوات الاميركية التي حاولت قرصنة النفط الايراني وخسرت المهمة.

مغردون قالوا ان الجيش الاميركي ليس كما تصوره هاليوود وان مواجهة بحر عمان اليوم مع الحرس الثوري تثبت ذلك. مؤكدين ان عظمة الولايات المتحدة، والهيمنة التي اعتقدت أنها تتمتع بها في العالم باتت منهارة. منتقدين في الوقت ذاته الأنظمة التي تخشى القوة العسكرية الأميركية في المنطقة عبثا.

مغردون يمنيون وجهوا التحية الى حرس الثورة الاسلامية التي أفشلت محاولات القرصنة الامريكية في بحر عمان مشيرين ان تصدي حرس الثورة الإسلامية للقرصنة الأميركية يأتي بالتزامن تتزامن مع الذكرى الـ 42 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران وان هذا مؤشر على ان قوة إيران كانت ومازالت قائمة وان خيبة الولايات المتحدة في فرض هيمنتها على إيران تتواصل.

مغردون لبنانيون قالوا ان ما فعلته الجمهورية الاسلامية اليوم هو ضرب ساحق للهيمنة الأميركية، وتثبيت نظرية توازن القوى، في رسالة بسيطة "نحن في محور المقاومة لا نتنازل عن حقوقنا، نخوض معركة لاستعادة ناقلة نفط، فهل يمكن أن نستغني عن أرض؟

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