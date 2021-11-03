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السودان.. البرهان وافق على إطلاق المعتقلين خلال 24 ساعة

السودان.. البرهان وافق على إطلاق المعتقلين خلال 24 ساعة
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن عضو في فريق الوساطة جنوب السودانية عن قبول قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان لإطلاق المعتقلين في ظرف 24 ساعة.

العالم - السودان

هذا وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، الأربعاء، إن الجيش "لا يزال يتفاوض معه" للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسا للوزراء، نافية تقريرا ذكر أن حمدوك وافق على العودة لرئاسة الحكومة.

وكان حمدوك قد وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن عزله قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، في خطوة أثارت انتقادات دولية وأشعلت تظاهرات في مختلف أنحاء السودان ووصفها المعارضين بإنقلاب على السلطة المدنية.

وتجري جهود وساطة منذ أيام سعيا لسبيل للخروج من الأزمة، لكن مصدرا مقربا من حمدوك، أكد أنه لم يتم التوصل لاتفاق بينه وبين قادة الجيش حتى الآن، لافتا إلى أن المحادثات لا تزال جارية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق الأربعاء، أن حمدوك وافق على العودة لرئاسة الحكومة، وأنه يريد الإفراج عن المحتجزين السياسيين كشرط لقبول رئاسة الوزراء .

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