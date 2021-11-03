وزير الأمن الإيراني: الأعداء سيضطرون لمغادرة المنطقة صاغرين

العالم - إيران

وصرح وزير الأمن في بيان له بمناسبة "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي" (4 تشرين الثاني/نوفمبر، ذكرى الاستيلاء على السفارة الأميركية بطهران من قبل طلاب الجامعات الإيرانية - عام 1979) أن: الرابع من نوفمبر هو اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، الذي أضاف صفحة ذهبية أخرى لسجل انتصارات الشعب الإيراني المسلم الثوري على مؤامرات النظام التدخلي الأميركي؛ وذلك من خلال الاستيلاء على وكر التجسس الأميركي بواسطة الطلبة السائرين على نهج الإمام الخميني (رض).

وأضاف حجة الإسلام خطيب: إن 4 نوفمبر هو تجسيد لإرادة الشعب الإيراني الذي سار بإيمان راسخ وخطوات حازمة، إلى تحقيق الرؤية السامية والثورية للإمام الخميني (رض) في مقارعة الاستكبار.

وقال إن: يوم 4 نوفمبر يجدد إحياء ذكرى كسر شوكة أميركا المجرمة وفضح مؤامراتها لإقصاء نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس.

وأضاف وزير الأمن الإيراني في بيانه أن: اليوم وبفضل المواقف الحكيمة لسماحة قائد الثورة الإسلامية "الإمام خامنئي"، تكللت الجهود الهادفة إلى تحجيم الخوف من أميركا، ليضطر العدو البائس، رغم كافة محاولاته الدعائية المزيفة وعلى خلفية هزائمه النكراء المتتالية، على مغادرة الدول الإقليمية التي يحتلها الواحدة تلو الأخرى وهو صاغرا؛ وأن هذه العملية ستستمر حتى زوال آخر عميل أميركي وطرد الكيان الصهيوني الشرير من المنطقة.