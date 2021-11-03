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فيديو: مقدسيون يعتصمون في المقبرة اليوسفية لمنع تجريفها

الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعتصم مقدسيون في المقبرة اليوسفية لمنع الاحتلال من مواصلة تجريفها بالقدس المحتلة.

العالم- فلسطين

واصلت طواقم الاحتلال "الإسرائيلي"، أعمال التهويد بالمقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، لليوم العاشر تواليا.

وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة في تصريحات صحفية، إن طواقم بلدية الاحتلال واصلت اليوم أعمال التهويد بالمقبرة اليوسفية، وغطت جزءا كبيرا منها بالعشب الصناعي، لإتمام عملية طمس معالمها التاريخية، بهدف إقامة حديقة عامة.

وتنبع أهمية الموقع الجغرافي للمقبرة لقربها من سور القدس وباب الأسباط الذي يُعد أهم مداخل البلدة القديمة، إضافة لأنها تضم قبور جنود أردنيين وضريح الجندي المجهول.

يذكر أن بلدية الاحتلال تنفذ أعمال حفر وتجريف بالمقبرة منذ عدة سنوات، وفي عام 2014 منعت الدفن في جزئها الشمالي، وأقدمت على إزالة 20 قبرا تضم رفات جنود أردنيين استشهدوا عام 1967 فيما يعرف بمقبرة الشهداء ونصب الجندي المجهول.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى تحويل هذه القطعة إلى حديقة كجزء من مشروع للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة، وتنظيم مسار للمستوطنين والسياح على رفات المسلمين الموجودين فيها.

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