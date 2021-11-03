بالفيديو..غوتيريش يدعو الى وقف المعارك في اثيوبيا

العالم - خاص بالعالم

في ذكرى مرور سنة على بدء الحرب في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا نددت الأمم المتحدة بالوحشية القصوى التي تطغى على النزاع في الإقليم، خلال عرضها لتقرير يعرض نتائج تحقيق مشترك أجري مع الاثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف.

مجموعات مسلحة تقاتل القوات الحكومية أعلنت أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا سيكون "مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع"، وذلك بعد استيلائها على مدن استراتيجية شمال العاصمة، ورغم نفي الحكومة تقدم المسلحين، أعلنت حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد. ودعت سلطات أديس أبابا السكان إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة.

وبعد يوم من إعلان حالة الطوارئ في البلاد توعد أبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا في الذكرى السنوية للحرب، وفي كلمة ألقاها خلال فعالية في مقر للجيش بأديس ابابا بدفن أعداء حكومته إن تقدمت صوب العاصمة.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي: "الحفرة التي تم حفرها ستكون عميقة جدا، وستكون حيث يدفن الأعداء وليس حيث تتفكك إثيوبيا"،سندفن هذا العدو بدمائنا وعظامنا وسنعلي مجد إثيوبيا من جديد".



وبمناسبة إعلان التقرير المشترك والذي يغطي عام من الحرب أكدت المفوضية ان تلقيها تقارير مستمرة عن انتهاكات في إقليم تيغراي.



وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت: "ثمة أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".



وقال دانيال بيكيلي كبير المفوضين من قبل اللجنة الإثيوبية لحقوق الانسان، إن التقرير المشترك يشكل فرصة لكل الأطراف للاعتراف بمسؤوليتهم والالتزام باتخاذ خطوات ملموسة في ما يتعلق بالتعويض على الضحايا وإيجاد حل دائم لإنهاء معاناة ملايين الاشخاص نتيجة الحرب المستعرة.