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بالفيديو.. هكذا فشلت واشنطن بالضغط على طهران

الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر العضو السابق في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه ان قرصنة النفط الايراني محاولة لزيادة الضغط على إيران قبل استئناف المفاوضات النووية.

العالم - خاص بالعالم

وقال فلاحت بيشه في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية، ان التيار المتطرف والمتطلع للحروف في اميركا اراد ان يستثمر ويستغل التعلل الموجود في احياء التفاق النووي الايراني.

واضاف: ان هذه العملية الفاشلة لقرصنة النفط الايراني كانت من اجل اثارة الفتنة في المنطقة، وجاءت متزامنة مع الخطوات الاميركية المحرضة ضد ايران.

واوضح فلاحت بيشه ان ايران، بإستخدام طاقاتها وقوتها الدفاعية الرادعة استطاعت ان تفشل هذه العملية البائسة، موكداً ان قوات الدفاع الايرانية بكل قدراتها وامكانياتها ستحافظ وتدافع عن كل مقدرات ايران امام اي محاولة بائسة ودنيئة.

هذا وقد أحبط حرس الثورة الاسلامية في ايران محاولة قراصنة مدعومين من أميركا سرقة نفط ايراني في بحر عمان.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق......

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