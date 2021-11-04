انعقاد المفوضية الأوروبية لحل الخلاف الفرنسي البريطاني

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وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال إن "زميلي كليمان بون (وزير الدولة للشؤون الأوروبية) سيلتقي (وزير الدولة البريطاني المكلف بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد) فروست الخميس في باريس حول هذا الموضوع".

وأضاف أنه "سيكون هناك اجتماع آخر الجمعة في المفوضية الأوروبية".

وتابع: "أود أن أذكركم بأنه أولا وقبل كل شيء أنه موضوع أوروبي، وبالتالي فإن الاجتماع في المفوضية الأوروبية سيكون مهما جدا وسيكون من الضروري انتظار نتائجه".

ولفت إلى أن "كل الخيارات كانت مطروحة على الطاولة" في ما يتعلق بالعقوبات المستقبلية، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح البريطانيين الأحد الماضي مهلة حتى الخميس، قبل اتخاذ إجراءات إذا لم تقبل لندن "خفض التصعيد" الذي اقترحته باريس.

وأكد أن باريس تتوقع أن "تحترم" لندن التزاماتها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك "تراخيص الصيد"، رافضا فكرة أن الاتفاق الموقع لمرحلة ما بعد "بريكست" كان "مبهما" حول هذه النقطة.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق "ليس مثل قائمة طعام بثلاث وجبات يمكن أن تأتي بشكل منفصل".