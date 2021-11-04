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الأردن: نور تأمل باطلاق سراح الأمير حمزة قريبا

الأردن: نور تأمل باطلاق سراح الأمير حمزة قريبا
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أعربت ملكة الأردن السابقة، نور الحسين، عن أملها بحصول ابنها حمزة، الأخ غير الشقيق لملك الاردن؛ على "الحرية" في أقرب وقت ممكن، وذلك في أحدث إشارة منها بشأن وضع الأمير الشاب، الذي كان محورا لأحداث شهدتها البلاد قبل أشهر، ووصفت رسميا بـ"الفتنة".

العالم - الاردن

وجاء تعليق الملكة نور في تغريدة عبر تويتر، مساء الأربعاء، احتفاء بعيد ميلاد الأميرة زين، ابنة الأمير حمزة.

وكتبت الملكة نور: "زين فخرنا وسعادتنا. إن شاء الله سيتم إطلاق سراح والدها بشكل عادل في أسرع وقت ممكن، وسيكون قادرا على تنشئة (فتاة) أردنية طبيعية ومفعمة بالأمل، والارتقاء لها، ولجميع أفراد الأسرة".

وشهدت المملكة، في 3 نيسان/ أبريل، استنفارا أمنيا، واعتقالات طالت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة، وسط حديث عن احتمال تورط أطراف إقليمية ودولية في "محاولة انقلابية".

وفي اليوم التالي، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما، بينهم الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله؛ "تستهدف أمن الأردن واستقراره".

ولاحقا، أكدت عمّان حلّ الإشكال المتعلق بالأمير حمزة "داخل الأسرة" المالكة، لكن والدته لطالما اشتكت من غيابه، واعتبرت أنه لا يزال يتعرض لضغوط ومضايقات.

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