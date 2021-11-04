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بالفيديو.. موسكو غارقة في الضباب

الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

انغمست العاصمة الروسية الثلاثاء في "غيوم" الضباب الكثيف، وأظهرت الصور معالم موسكو وسط الضباب ومنها برج أستانكينو التلفزيوني ومركز “موسكو-سيتي”.

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