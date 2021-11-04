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إعلان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في إثيوبيا

إعلان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في إثيوبيا
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

اقر البرلمان الإثيوبي على قرار الحكومة إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ستة أشهر.

العالم - افريقيا

وأكدت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن أعضاء مجلس النواب صادقوا على إعلان حالة الطوارئ بعد مناقشة أهمية هذه الخطوة.

كما صادق المشرعون على تعيين أعضاء في لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بحالة الطوارئ.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان السفارة في إثيوبيا جاء فيه: "سمحت وزارة الخارجية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بالرحيل الطوعي لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد الأسر من إثيوبيا بسبب الصراع المسلح والاضطرابات الأهلية والنقص المحتمل في الامدادات".

وجاء ذلك، بعدما قالت الولايات المتحدة، أمس، إنها تشعر بقلق بالغ لتصاعد العنف واتساع نطاق الأعمال القتالية في إثيوبيا، وكررت الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية وبدء محادثات لوقف إطلاق النار.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، يوم الثلاثاء، حالة الطوارئ، بعدما هددت قوات من إقليم تيغراي الشمالي بالتقدم صوب العاصمة أديس أبابا.

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إعلان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في إثيوبيا

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