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مجلس الأمن يدعو لملاحقة منظمي هجوم مستشفى كابل

مجلس الأمن يدعو لملاحقة منظمي هجوم مستشفى كابل
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

دان مجلس الأمن الدولي، في بيان له الهجوم الإرهابي على مستشفى في كابل ودعا إلى ملاحقة منظمي الهجوم وتقديمهم إلى العدالة.

العالم - الامريكيتان

وصدر البيان يوم أمس الأربعاء، الهجوم "بشدة"، وأشار إلى أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، يعتبر من أخطر التهديدات للسلام الدولي.

وشدد مجلس الأمن الدولي، على ضرورة محاسبة منفذي ومنظمي ورعاة هذا الهجوم الإرهابي، وتحميلهم المسؤولية الكاملة.

ووفقا للبيان، "دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، جميع الدول، في إطار التزاماتها المتعلقة بالقانون الدولي وقرارات المجلس، إلى التعاون النشط مع جميع الهياكل والمؤسسات ذات العلاقة".

يوم الثلاثاء الماضي، وقعت سلسلة انفجارات بالقرب من مبنى مستشفى في حي "وزير أكبر خان"، حيث توجد أيضا مقرات بعثات دبلوماسية أجنبية.

تضم المنشأة الطبية، التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية، 400 سرير، وهي واحدة من أكبر المرافق الصحية في البلاد.

وأسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا ، وإصابة حوالي 40 آخرين.

وتقول بعض وسائل الإعلام الأفغانية، إن الهجوم تم على أيدي عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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