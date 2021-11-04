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قائد الحرس الثوري: اميركا اطلقت اكثر من 40 حربا كبيرة في مختلف انحاء العالم

قائد الحرس الثوري: اميركا اطلقت اكثر من 40 حربا كبيرة في مختلف انحاء العالم
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اطلاق اكثر من 40 حربا كبيرة في 40 نقطة في مختلف انحاء العالم بانه نتيجة للسياسة الاميركية في العالم.

العالم - ايران

يتبع ..

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قائد الحرس الثوري: اميركا اطلقت اكثر من 40 حربا كبيرة في مختلف انحاء العالم

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