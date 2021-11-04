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انفو غرافيك

التدخلات التركية في سورية.. أبرز العمليات العسكرية

التدخلات التركية في سورية.. أبرز العمليات العسكرية
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

منذ بداية الحرب على سورية، ضلعت تركيا في دعم بعض الجماعات الارهابية المسلحة، ونفذت عدة عمليات عسكرية في الاراضي السورية، آخرها ربما يكون تهديد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشن عملية عسكرية جديدة على مناطق "قسد" شمال سورية.

العالم - انفو غرافيك

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