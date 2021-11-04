ميقاتي يؤكد العزم على معالجة الازمة وفق الطرق السليمة

العالم_لبنان

وقال اليوم الخميس خلال كلمة له في اطلاق الرزمة السياحية الشتوية لعام 2021 – 2022 في السراي الحكومي سنسعى مع كل المخلصين للعودة عن كل القرارات المتخذة. وفي هذا السياق، فإنني اكرر دعوتي وزير الاعلام لاتخاذ الموقف الذي يجب اتخاذه ويبقى الرهان على حسه الوطني لتقدير الظرف وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها وتضييع المزيد من الوقت، وهذا هو الحل للخروج من الازمة، والتصعيد ليس حلا ولا يمكن لاي فريق ان يختصر الشعب وحده، ونحن نقرر جميعا التمسك بالثوابت الوطنية.

واوضح بانه الحكومة واجهت ظروفا اصعب بعد مواقف وزير الاعلام جورج قرداحي الشخصية قبل دخوله الوزارة، واكد بان البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء، ومخطئ من يعتقد بأنه قادر على فرض رايه بالتعطيل وخطابه على المنابر، ومخطئ من يعتقد بانه بلحظة معينة يستطيع الانقلاب على الدستور، في المقابل وكيف نفهم الطريق الذي قررنا سلوكه فهو مجلس الوزراء هو المكان المناسب لمناقشة كل التحديات، ولن يكون مجلس الوزراء مكانا لمناقشة امور لا يخص الحكومة وخاصة القضاء، وعلى الوزراء التقيد بالبيان الوزاري.

ودعا ميقاتي للذهاب بقلب منفتح نحو اشقائنا واعادة ما انقطع بيننا، وهناك اجتماعات فاصلة في الايام القادمة، تعالوا جميعا الى كلمة سواء ونبتعد جميعا عن المناكفات، فالنختصر الوقت للولوج الى العمل المنتج.

واشار ميقاتي الى انه حين تم تشكيل الحكومة بعد التعطيل اكدنا باننا سنطلق خطة النهوض واجراء الانتخابات النيابية، وهذا الاستحقاق الابرز والذي سنقوم به في موعده الدستوري، ولاننا نؤمن بان الانقاذ ليس مسؤولية فردية بل مسؤولية كل اللبنانيين، وهذه دعوة صريحة للجميع للعمل بإنقاذ البلد وهذه الدعوة لمن هم داخل وخارج الحكومة.

واعتبر بانه يجب ان نشارك جميعا في العملية الانقاذية، ولكن لسوء الحظ لم يحصل ذلك، وانا افهم من قرر البقاء خارج الحكومة وقرر السير في خط المعارضة، ولكن الاجدى اليوم الوقوف عند نهج التعطيل من داخلها، وبعد شهر من عمر الحكومة واجهت موضوع التدخل في عمل القضاء والذي لا شأن لها بها، ونحن لدينا مسلمة بعدم التدخل بالقضاء ولا بأي شكل من الأشكال، وحاولنا ابقاء ملف انفجاء مرفأ بيروت في عهدة القضاء وتصحيح ما وقع به المحقق العدلي لناحية محاكمة الرؤساء والوزراء، ولكن مع ذلك لم يتغير بالوضع شيئا.

ولفت الى اننا مستمرون بعملنا كي نرضي ضميرنا وساعدنا البلد، ونحن نتكلم بالسياحة في الوضع الصعب. ولفت الى ان التسلق يوحد اللبنانيين، ونحن نحب السياحة وندعو لها. واكد باننا نحب البلد بكل حالاته.