بالون العبث السعودي يتواصل.. بو حبيب بعد قرداحي

العالم - نبض السوشيال

وحول الازمة السعودية الزائفة حول وزير الاعلام جورج قرداحي، رفض وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب الاملاءات السعودية بشأن الوزير المذكور داعيا المملكة الی الحوار، قائلا: "نفضل الحوار على الإملاء واعتذار الحكومة غير وارد لأنها لم تغلط"، وقد أعاد بوحبيب شرح حقيقة الموقف السعودي من افتعال الازمة وقال إن الرياض تملي شروطا مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور حزب الله، مضيفا ان الحزبَ لا يهيمن على لبنان، وله امتداد عسكري إقليمي، لكنه لا يستخدمه في الداخل فيما لفت الى ان السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثاً حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير.

وفيما شدد بوحبيب على رغبة لبنان في الحوار لا الاملاء واشار الى مساع ومساعدة من الأميركيين والفرنسيين اكد ان الوساطة القطرية هي الخيار الوحيد المطروح حالياً لحل الأزمة غير ان مصادر مطلعة شكّكت في إمكان أن تحقق قطر خرقاً ما في ظل الآمال التي بناها البعض على الزيارة المفترضة لوزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت قريباً.

ويبدو ان تصريحات وزير الخارجية اللبناني لم تعجب السعوديين. اذ شن اعلام الرياض حملة تصعيد ضد بو حبيب، وكما اسلفنا زعمت صحيفة عكاظ في بادئ الامر انها تمتلك تسجيلات حصلت عليها من مصادر خاصة لتصريحات ادلى بها وزير الخارجية اللبنانية لصحفيين تظهر حقده على السعودية ودول مجلس التعاون، وتابعت ان بوحبيب حاول التراجع عن تصريحاته مطالباً بإخفائها وعدم نشرها. غير ان مصادر محلية اشارت الى الاخير نفى مزاعم الصحيفة وانه سيصدر توضيحاً تفصيلياً حول اتهاماتها.

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صحيفة "عكاظ" السعودية نشرت التسجيل الصوتي على موقعها الرسمي وزعمت ان الوزير اللبناني بو حبيب تهجم فيه على السعودية وبرر تصرفات حزب الله وقال ان المساعدات المهمة كانت من الاتحاد الاوربي والسعودية لم تساعد الحكومة بل دعمت افرادا دون ذكر اسمائهم.

من جهتها، نشرت قناة الإخبارية السعودية، التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه صحيفة "عكاظ" وما قاله عن السعودية والأزمة المفتعلة من جهتها حول تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.. ازمة اختلقتها السعودية مع لبنان بحجة تصريحات تنتقد العدوان على اليمن ادلى الوزير بها قبل تسلمه منصبه، في وقت تغاضت فيه عن كثير من التصريحات المهينة التي كان الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب قد اثاره وفيها الكثير من الاهانات الشخصية لشخص الملك ولولي عهده محمد بن سلمان.

وقال بوحبيب في التسجيل المنشور: "خلينا نحكي عن الوزير قرداحي، أنا ما بدافع عن الوزير قرداحي هو يدافع عن حاله، بجوز لما يدافع عن حاله يؤذي حاله أو يحمي حاله هو مسؤول عن حاله، أنا عم بحكي بيناتنا هاي مش للكتابة أنا ما عجبني أن يروح ويحكي على التلفزيون ومؤتمر صحفي ما إلها معنى".

وتابع الوزير اللبناني في التسجيل الصوتي: "طلبت منه (قرداحي) لأنني أنا كنت عم بقود العملية (الأزمة) عم تيجي على الخارجية، سفرائنا عم يستدعوا وعم يخبروا الخارجية أنا عم بخبر الرئيس ميقاتي والرئيس عون، بالأخير طلبت منه اعمل بيان أنك أنت اليوم تتقيد بقرارات مجلس الوزراء وبسياسة مجلس الوزراء قال لي ايه انا هيك وعملها ونحن وزعناها بس هو كتبها.."

وأضاف: "صارت مشكلة شربل وهبة وطلع، لازم السعودية يقدروها لنا وما قدروها، صارت قضية الكبتاغون (المخدرات) إذا ما في سوق عندك (السعودية) أنا ما برسل لك، هي الأمريكان والمكسيكان كلاهما بزبطها مش واحد بزبطها، دغري بنهدد وبنعمل ما بدها هالقد لبنان ما بدو هالقد، هلا تلفون من الرئيس ميقاتي بعملك الي بدك إياه لأن نحن هيك".

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم ما جاء من تغريدات عربية تختص بالمغردين السعوديين والقطرييين واللبنانيين حول الهاشتاغ المشترك بين الدول الثلاث (#وزير_خارجيه_لبنان_يسي_للمملكه) حيث غرد حساب السعودي (فوز الشهري) مطالبا حكومة المملكة بطرد جميع الوافدين من اللبنانيين واليمنيين وما اسماه بـ"عرب الشمال" دون استثناء قائلا:

#وزير_خارجيه_لبنان_يسي_للمملكه يجب علينا طرد جميع الوافدين من اللبنانين واليمنين وعرب الشمال بدون أستثناء مانبغاكم ي ناكرين المعروف ارجعو بلدكم ي قذارة الأرض

ورد حساب المواطنة (فتون - Foton) ردا صاعقا مؤنبا على تغريدة (فوزي الشهري) قائلة:

مو على هواك ولا هوى مية منك هذول ضيوف في بلاد الحرمين والضيف له حرمة وحق علينا في الإسلام، شعوب الدول العربية والإسلامية أخواننا وأعز إن كان في الدين أو خوة العروبة فينا، قرار الحكومة جاء بمنع المساس بهم ولهم حق استكمال نشاطات الحياة كأي آدمي عايش داخل حدود مملكة السلم والأمان.

أما حساب (ابا الاحرار) والظاهر انه من اليمن، فقد غرد بوجه التعليقات السعودية المجانبة للصواب والخالية من كل تعقل انساني واريحية اخلاقية قائلا ضمن اشارته الى الحرب الظالمة العبثية التي تقودها السعودية وبعض المحميات الخليجية ضد بلده اليمن:

ندوسكم ونمرغ انوفكم في التراب يابدو #وزير_خارجيه_لبنان_يسي_للمملكه

حساب المغرد السعودي (عبد الله البندر) غرد حول التسجيل الصوتة المنشور اعلاه قائلا:

تسجيل مسرّب لوزير خارجية لبنان ينكر مساعدات المملكة للبنان ويتهمها بالسوق الكبيرة للمخدرات، هذه التسريبات والتصريحات من الحكومة اللبنانية تكشف اللهجة العدائية وعدم إحترام العلاقات التاريخية بين المملكة ولبنان وانحيازهم المفضوح للأجندة الإيرانية #وزير_خارجية_لبنان_يسي_للمملكة

غرد حساب الناشط السعودي (محمد الهوساوي - Mohammed Al-Hawsawi) مؤكدا ما قاله الوزير اللبناني بان السعودية أكبر سوق للمخدرات قائلا:

كلام وزير الخارجية #لبنان عن المساعدات #السعودية تأكيد بأن المساعدات لا تصل لشعب بل يأخذها الوزراء وفلان. فلولا وجود مواطن سعودي يساعد في تهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات ماكان قال بأن #المملكة_العربية_السعودية أكبر سوق للمخدرات. #وزير_خارجية_لبنان_يسي_للمملكة #جورج_قرداحي

حساب الناشط (ابو حسن - Abu Hasan) رد بقوة ببيت من الشعر على السعوديين من مؤيدي هاشتاغ (#وزير_خارجيه_لبنان_يسي_للمملكه) الذين يتطاولون على اللبنانيين قائلا:

ابسط رد على مؤيدي هاشتاغ #وزير_خارجيه_لبنان_يسي_للمملكه ذوي التعليقات الساخرة والمشينة بحق لبنان واللبنانيين هو بيت شِعر للشاعر ايليا ابو ماضي يقول "سدت أو لم تسد فما أنت إلا حيوان مسير مستعبد " قصيدة الطين

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) ووسم (#وزير_خارجيه_لبنان_يسي_للمملكه) مع تغريد لحساب المغردة (نورة) التي غردت متسائلة عمن يساعدها في التبليغ على مقيم هندي حيث قالت:

جاني اتصال من رقم سعودي والمتصل هندي يدّعي انه من البنك كيف ابلغ على رقمه عشان لايتصل على غيري ويسرقه . . #وزير_خارجية_لبنان_يسي_للمملكة #الخميس_Iلونيس