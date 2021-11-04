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شكل قدم الطفل يشير إلى وجود خطر يتطلب التدخل الطبي

شكل قدم الطفل يشير إلى وجود خطر يتطلب التدخل الطبي
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

قال طبيب العظام الألماني رالف شتوكر، إن تشوهات الأقدام تصيب بعض الأطفال، موضحا أن في بعض الحالات يشير شكل قدم الطفل إلى وجود خطر يتطلب التدخل الطبي.

العالم-منوعات

وأضاف شتوكر أن أقدام الأطفال في بعض الأحيان تتخذ شكل حرف O، أي تكون مقوسة، أو أن تتخذ شكل حرف X، أي تكون متجهة للداخل، حسبما نقل موقع "24" الإماراتي.

وأرجع شتوكر هذه التشوهات إلى العوامل الوراثية أو الإصابة ببعض الأمراض مثل نقص فيتامين D، ولحسن الحظ فإن أغلب هذه التشوهات تتلاشى من تلقاء نفسها بعد مرور 18 إلى 24 شهراً بالنسبة للتشوهات على شكل حرف O، وبعد 6 إلى 8 سنوات بالنسبة للتشوهات على شكل حرف X.

ويتطلب الأمر اللجوء إلى الطبيب في حال استمرار التشوهات لعمر أكبر من ذلك، ففي تلك الحال يمثل تغير شكل قدم الطفل خطرا على صحته إذ قد تؤدي إلى تآكل مفصل ركبته.

وتؤدي تشوهات قدم الطفل كذلك في حال استمرارها إلى ما بعد العمر المذكور، إلى اختلال التوازن العضلي لجسده، ما يعني عدم استقرار أداء المفاصل غير مستقرة، ما يسبب بدوره خللا في وضعية الجسم أثناء الوقوف مع عدم التمتع الاتزان أثناء المشي.

وأشار الطبيب الألماني إلى أنه يمكن علاج هذه التشوهات عن طريق جلسات العلاج الطبيعي والتدخل الجراحي.

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