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الملا اخوند زادة يحذر من المتسللين إلى صفوف طالبان

الملا اخوند زادة يحذر من المتسللين إلى صفوف طالبان
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

دعا زعيم طالبان الملا هبة الله أخوند زادة مسؤولي الحركة إلى ملاحقة الخصوم المتسللين إلى صفوف الحركة و"القضاء عليهم"، بعد سلسلة هجمات دامية استهدفت الحركة.

العالم ـ أفغانستان

وقال الملا اخوند زادة في بيان إنه يتوجب على قادة الحركة "التحقق من صفوفهم والتأكد من عدم وجود كيانات غير معروفة تعمل ضد رغبة الحكومة والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا أنه "في حال حدوث أمر سيء فإن الأمر يقع على المسؤولين لأنه مسؤول ومعاقب في الدنيا ومعاقب في الآخرة".

وبحسب الملا اخوند زادة، انه يتوجب على "كل قيادي وحدات طالبان تخصيص وقت للجلوس مع مجنديهم لمحاولة العمل على سلوكهم وتصرفاتهم ليعمل المجاهدون بشكل أفضل"، مشددا على أنه"يجب عدم معاملة أي مقاتل بقسوة أو عنف".

وسيطرت طالبان على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس وأطاحت بالحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة وتعهدت إعادة الاستقرار بعد حرب استمرت 20 عاما.

والثلاثاء الماضي قتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم قيادي كبير في طالبان وأصيب 50 آخرون بجروح في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي استهدف مستشفى كابل العسكري الوطني.

ويشكك مسؤولون في طالبان بوجود متسللين محتملين في صفوفهم من جماعات منافسة خاصة من المجندين الجدد.

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