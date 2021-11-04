وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعلن رفع العراق من اللائحة السوداء

العالم - العراق

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) ان الوزارة اصدرت بيانا جاء فيه أن "المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض عقـد اجتماعا مع ملاكات قسم تفتيش العمل"، وأكد "ضرورة تفعيل دور المفتشين في تطبيق قانون العمل النافذ"، مشيراً الى ان "الدائرة تسعى الى تطوير قدرات مفتشي العمل من خلال زجهم في دورات تطويرية تقيمها منظمة العمل الدولية".

وتابع باهض وفقا للبيان، أن "العراق كان ضمن اللائحة السوداء بسبب التمييز في مواقع العمل وبعد القيام بإجراءات سريعة ومناسبة تم رفع العراق منه"، لافتاً الى أن "تطور مفتش العمل سينعكس ايجابياً على القطاع الخاص".

وبين ان "تطبيق قانون العمل يتوقف على الجهود المبذولة من قبل المفتشين، إذ أن المهام الحقيقية للمفتش هو التدقيق في أجور العمال واوقات الدوام والغلق وتسريح العمال وحقوق المرأة ومكافحة عمل الأطفال".