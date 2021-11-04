كتلة "حزب الله" النيابية: السعودية افتعلت الأزمة الحالية

العالم-لبنان

وذكرت كتلة "الوفاء للمقاومة، في بيان صادر عن جلستها الأسبوعية تلاه اليوم الخميس النائب حسن عزالدين، بأنها "تجدد عهدها في المضي بنهج المقاومة حتى تحرير أراضينا"، مضيفا: "نحمل السعودية المسؤولية عن افتعال الأزمة الأخيرة على لبنان".

وأعربت الكتلة في البيان عن رفضها وإدانتها لـ"الإملاءات الخارجية في عمل الحكومة"، وأبدت تمسكها بموقفها إزاء قاضي التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار "خصوصا بعد إثبات تجاوزه حد السلطة".

وأكدت الكتلة "وقوفها مع الأسرى الفلسطينيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي"، مطالبة بتنظيم "أوسع حملة تضامن معهم".