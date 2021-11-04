الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشار البرهان يؤكد أن تشكيل الحكومة 'بات وشيكا'

مستشار البرهان يؤكد أن تشكيل الحكومة 'بات وشيكا'
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد العميد الطاهر ابو هاجة المستشار الاعلامي لقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن "تشكيل الحكومة بات وشيكا".

العالم ـ السودان

ونقل تلفزيون السودان الخميس عن ابوهاجة "ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان البرهان أعلن في 25 تشرين الأول/اكتوبر حال الطوارئ وحل مؤسسات السلطة الانتقالية، وأعلنت وزارة الإعلام السودانية في الحكومة التي تم حلها أن "غالبية الوزراء اعتقلوا "من قبل قوة عسكرية".

ومنذ اعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات المستمرة وقيام المتظاهرين باغلاق الشوارع واعلان العصيان المدني، وفي المقابل واجهت قوات الأمن ذلك بقمع عنيف أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات، حسب لجنة الأطباء المركزية في السودان.

والسبت، تظاهر عشرات الآلاف مستنكرين الانقلاب ومطالبين بحكم مدني وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي أوقف لفترة وجيزة ولكنه الآن قيد الإقامة الجبرية.

ومن جهتها، نفت الشرطة السودانية استخدام الذخيرة الحية، وأكدت في بيان أنها اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كذلك يصر البرهان على أن ما حدث "لم يكن انقلابًا" ولكنه مجرد خطوة "لتصحيح الانتقال".

ودان المجتمع الدولي انقلاب الجيش على السلطة المدنية وقامت بعض الدول بفرض عقوبات على السودان، فيما تضغط الدول الأخرى لاعادة الحكم إلى السلطة المدنية.

وكان البرهان قال في تصريحات سابقة بثّها تلفزيون السودان إن "الحكومة المقبلة سيتم تشكيلها بشكل يرضي كل اهل السودان".

وتداولت تقارير صحافية في الأيام الماضية، التوصل إلى اتفاق بأن يتولى حمدوك الحكومة مجددا، إلا أن مكتب رئيس الوزراء نشر على فيسبوك بيانا يؤكد فيه التمسك بـ"شروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل الانخراط في أي حوار".

روابط ذات صلة

السودان.. البرهان وافق على إطلاق المعتقلين خلال 24 ساعة

السودان.. أنباء عن توافق قريب بين العسكر والسلطة المدنية المعزولة

تجمع المهنيين يطالب البرهان للإستجابة لمطالب الشعب السوداني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شركات اقتصادية إيرانية ضخمة في سورية الشهر المقبل

إثيوبيا تعلن أنها لن تتراجع في الحرب ضد جبهة تحرير شعب تيغراي

الرئيس التونسي: التدابير الاستثنائية سيتم اختصارها

أوبك+ يقرر الاستمرار في زيادة إنتاج النفط في ديسمبر

بالفيديو.. لماذا يخشى جنود كيان الاحتلال دخول مدينة أم الفحم الفلسطينية؟

مرتزقة القوات التركية يختطفون 3 نساء من بلدة بريف الرقة