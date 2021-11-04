 رئيس المخابرات المصري يزور الاراضي الفلسطينة المحتلة قريبا

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وقال مراسل صحيفة "أكسيوس" الإسرائيلي باراك رافيد إن رئيس المخابرات العامة المصرية يعتزم زيارة تل أبيب في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء نفتالي بينت وغيره من كبار المسؤولين. وستكون هذه الزيارة هي ثاني زيارة يقوم بها مسؤول المخابرات المصرية لكيان الاحتلال منذ أن أدت الحكومة الجديدة اليمين في الصيف.

والتقى رافيد مع كامل على هامش قمة المناخ للأمم المتحدة COP26 في غلاسكو، باسكتلندا، لإجراء محادثة حول الأحداث الجارية خلال فترة استراحة تدخين السجائر.

ووفقًا لتقرير رافيد، يعتقد الساعد الأيمن للرئيس عبد الفتاح السيسي أن حالة العلاقات بين "إسرائيل" ومصر تسير على ما يرام وأن لقاء بينت في منتصف سبتمبر/أيلول في شرم الشيخ مع السيسي "كان جيدًا بشكل استثنائي".

وقال عباس كامل، في مقابلة مع الصحافيَين الإسرائيليين نداف إيال وباراك رافيد من موقع "أكسيوس" الأميركي، إن "الاتفاق المزمع يشمل وقفًا لإطلاق النار طويل الأمد، وتبادلًا لأسرى، ومساعدات إغاثية وإعادة إعمار، وعودة ولو رمزية للسلطة الفلسطينية إلى غزة".

وأضاف كامل أن "مصر تجري محادثات بشكل يومي مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن عدة قضايا، بينها (التوصل إلى) اتفاق وقف إطلاق نار محتمل طويل الأمد في غزة".

وتابع عباس أن الاتفاق المأمول سيضم أيضا تبادلا لأسرى بين "إسرائيل" و"حماس"، وهو ما تعمل مصر على التوصل إليه "ليل نهار"، على حد تعبيره.

وقال إن هذا الاتفاق "يجب أن يبدأ بالإفراج عن سجناء فلسطينيين مسنين ونساء فلسطينيات في السجون الإسرائيلية". مضيفًا: "يجب أيضا معالجة مسألة إعادة جثتي جنديين إسرائيليين وإطلاق سراح مدنيين إسرائيليين اثنين تحتجزهما حماس في غزة"، علمًا أن الحركة تعتبرهما جنودًا لا مدنيين. وتابع كامل أن الاتفاق يتضمن كذلك اتخاذ "المزيد من الخطوات الاقتصادية والإغاثية لصالح المدنيين في غزة".

وقال كامل إن مصر تريد أن "ترى الحكومة الإسرائيلية الجديدة والقيادة الفلسطينية في رام الله تبدآن نوعا من الحوار السياسي"، معتبرا أنه يمكن البدء "بمحادثات على مستوى أدنى".

وتابع أنه "سيزور تل أبيب في وقت لاحق من الشهر الجاري، لإجراء محادثات مع بينت ومسؤولين كبار آخرين"، في ثاني زيارة له منذ أن تولت الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها في 13 يونيو/ حزيران الماضي.

وزار رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل تل أبيب، في 18 أغسطس/آب الماضي، في زيارة غير مجدولة استغرقت عدة ساعات.

*العربي الجديد