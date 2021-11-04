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الحكومة الاثيوبية تعلن أنها لن تتراجع في الحرب ضد جبهة تحرير شعب تيغراي

الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

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إثيوبيا تعلن أنها لن تتراجع في الحرب ضد جبهة تحرير شعب تيغراي

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