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ليبيا...باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يفتح الأحد المقبل

ليبيا...باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يفتح الأحد المقبل
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أنها ستعقد يوم الأحد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب.

العالم-لیبیا

ودعت المفوضية، جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لحضور هذا المؤتمر بالمركز الإعلامي بالمفوضية في الموعد المحدد على تمام الساعة 12 ظهرا.

وصرح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، حول نظام الانتخابات، بأن البلاد ستكون عبارة عن دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بعضهم بعضا.

وأضاف أن الفائز في الانتخابات الرئاسية هو الذي يحصل على 50٪ + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، ويلجأ للجولة الثانية إذا لم يتحصل أي مرشح على هذه النسبة.

وأوضح السائح أن الجولة الثانية سوف يتنافس فيها المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة الأولى.

وأشار إلى أن الانتخابات النيابية تعتمد على النظام الفردي، وتقسم البلاد إلى 75 دائرة انتخابية، ويفوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات بدائرته.

ولفت رئيس مفوضية الانتخابات الليبية إلى أن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرين عن مجلس النواب قابلَان للتطبيق من الناحية الفنية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء عن انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب وتسلمها من قبل اللجان المختصة في كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا.

وكشف رئيس قسم الدعم اللوجيستي بإدارة العمليات الانتخابية بالإدارة العامة بالمفوضية وليد سيالة، عن توزيع ما يزيد عن 2.8 مليون بطاقة على كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في المدن.

وأضاف سيالة أن عملية التوزيع جرت بالتعاون مع شركة بريد ليبيا التي تكفلت بنقل وتسليم الشحنات في وقتها المحدد وفي ظروف آمنة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تسلم المواد الحساسة الخاصة بالانتخابات وذلك في إطار استعدادات المفوضية المكثفة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.

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