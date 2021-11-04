البرهان يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة حمدوك

العالم ـ السودان

والوزراء الأربعة الذين تم اطلاق سراحهم هم حمزة بلول وعلي جدو وهاشم حسب الرسول ويوسف آدم.

وذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش تحدث مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس وحثه على استعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة.

وقال المتحدث في بيان "الأمين العام عاود التأكيد على دعوته إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمدنيين الآخرين المعتقلين تعسفيا في السودان".

وأعلن عضو في فريق الوساطة جنوب السودانية يوم أمس الأربعاء عن قبول قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان إطلاق سراح المعتقلين في ظرف 24 ساعة.