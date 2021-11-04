مصر..احباط مجزرة تشبه جريمة الإسماعيلية

العالم-مصر

وتم ضبط المتهم إثر مشاجرة بينه وبين أحد الباعة المجاورين في أحد فروشات القهوة بمنطقة كورنيش كفر حجازي.

وأثناء إشهاره سيفه وسط الشارع بالقرية لتهديد هذا البائع، التقط بعض المواطنين صورا وفيديو له ونجح أحد المواطنين في السيطرة عليه وإحضار توكتوك لإبعاده عن المواطنين خشية ارتكابه جريمة.

وبكمين محكم، تم ضبط المتهم وبحوزته السيف وبعض المواد المخدرة وتبين أن له بطاقة معلومات جنائية وذاعت شهرته في الاتجار بالمواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، جريمة قتل بشعة حيث أقدم شاب في العشرينات من عمره يدعى "عبد الرحمن نظمى، وشهرته "عبد الرحمن دبور" يعمل في بيع الموبيليا، كما عمل فترة بائع أسماك بمنطقة حى السلام بمدينة الإسماعيلية، على ذبح أحمد حلمى وشهرت أحمد نزاجة، كان يعمل سمكرى سيارات، وخلال الفترة الأخيرة كان يعمل فى إصلاح وبيع العجل المستعمل، مقيم في نفس العنوان، بقتل الأخيرة وذبحه وفصل رأسه عن جسده والتمثيل بجسته، ثم أصاب إثنين من المواطنين خلال مرورهم بمسرح الجريمة في تقاطع شارع بحرى وطنطا بحى ثانٍ الإسماعيلية.