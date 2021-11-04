هذا ما يجب أن تضيفوه إلى السلطة للتخلص من الانتفاخ وخسارة الوزن

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وأشارت دراسة نشرت نتائجها في دورية Chronic Diseases and Translational Medicine إلى أن احتواء هذه الخضار على الليكوبين يجعل استهلاكها أمراً فعالاً في ما ما يتعلق بحماية الكبد.

أما الخيار فهو حليف الأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن لأنه غني بالماء والألياف. وذكرت دراسة عرضت نتائجها في دورية Scientific Report أن تناوله يساعد على خفض مؤشر كتلة الجسم.

ولهذه الاسباب من المفيد تحضير وصفة سلطة تحتوي على هذين المكونين وتساعد على التخلص من الانتفاخ وعلى خسارة الوزن الزائد.

وتحتوي هذه السلطة التي نعرفها جميعاً على مكعبات حبتي طماطم، مكعبات حبة خيار، قبضة من البقدونس المفروم، ملعقتين وسط من زيت الزيتون. ويمكن اضافة ملعقة وسط من الخل الابيض.

تخلط كل المكونات ويترك الطبق في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. لكن على الاشخاص الذين يعانون من ارتداد حمض المعدة إلى المريء ألا يبالغوا في تناول هذه السلطة.