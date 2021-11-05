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الجهاد الاسلامي تصف اعتقالات امن السلطة بالهجمة الشرسة

الجهاد الاسلامي تصف اعتقالات امن السلطة بالهجمة الشرسة
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن أجهزة أمن السلطة شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من محرري الحركة بمحافظة نابلس.

العالم-فلسطين

وأوضحت حركة الجهاد، في تصريح صحفي ، أن الأجهزة الأمنية في نابلس، اعتقلت محرري الحركة: الأستاذ عبد الكريم الحلبي، وأحمد عديلي ومحمد القط، وداهمت منازل عدد آخر من المحررين. واعتقلت أجهزة أمن السلطة بنابلس، المحرر محمد ابداح، إلى جانب أنها تواصل اعتقال المحرر عزت الأقطش منذ أسبوعين , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

ووصفت حركة الجهاد هذه الاعتقالات بالهجمة الشرسة التي تتساوق مع رغبات الاحتلال وسياساته الهادفة لملاحقة المقاومة.

ودانت الحركة حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة السلطة بحق كوادرها ونشطائها، مطالبة بوقف هذه الاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين.

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الجهاد الاسلامي تصف اعتقالات امن السلطة بالهجمة الشرسة

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