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وزير النفط الليبي يشيد بجهود جهاز الحرس

وزير النفط الليبي يشيد بجهود جهاز الحرس
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أشاد وزير النفط والغاز في ليبيا محمد عون بالدور المهم الذي يقوم به جهاز حرس المنشأت النفطية من أجل حماية وتأمين الحقول والموانئ النفطية والمنصات البحرية.

العالم-ليبيا

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بديوان الوزارة في طرابلس رئيس جهاز حرس المنشأت النفطية العميد علي الديب وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للوزارة عبر صفحته الرسمية حسبما نقلت وكالة الانباء الليبية.

وتناول اللقاء متابعة ما تم طرحه في اللقاءات السابقة بداية من الزيارة الأولى للعميد علي الديب للوزارة وغيرها من اللقاءات الأخرى في المواقع النفطية المختلفة.

وفي الختام اللقاء ابدى وزير النفط والغاز حرص الوزارة على التعاون المباشر مع حرس المنشأت النفطية من أجل التغلب على كل العراقيل والمعوقات التي يواجهها أو قد يواجهها الجهاز .

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