فلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الاقصى والحرم الابراهيمي رغم اجراءات الاحتلال

العالم-فلسطين

وتوافد المصلون مبكرًا إلى المسجدين وسط ترديد شعارات نصرةً للأسرى الذين يواصلون منذ أيام طويلة إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري من الاحتلال. وتمكن المصلون من الوصول للمسجدين، رغم إجراءات الاحتلال المشددة، ومحاولات التضييق على وصولهم إليها , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للإعلام.

وخلال أداء الصلوات، تضرع أئمة المساجد بالدعاء للأسرى. وأكد فراس المحتسب أحد شبان البلدة القديمة بمدينة الخليل أن فجر جمعة أصحاب الهمم يلقى تفاعلا كبيرا من قبل الشبان والأهالي تأكيداً على حق المسلمين في المسجد الإبراهيمي وإبطالا للمشاريع التهويدية فيه الى جانب إسناد الأسرى في سجون الاحتلال والذي يواجهون الموت المحقق.

وحث المحتسب الجماهير الفلسطينية على زيارة المسجد الإبراهيمي والتواجد فيه والصلاة فيه لقطع الطريق على حكومة الاحتلال ومشاريعها الاستيطانية.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة الخليل دعت أمس أهالي المدينة للمشاركة بفعاليات جمعة أصحاب الهمم والتي ستشمل بالإضافة إلى صلاة فجر الجمعة فعاليات أخرى من ضمنها صلاة الجمعة في منطقة دوار بن رشد ومسيرة حاشدة بعد صلاة المغرب وصولا إلى فعاليات الإرباك الليلي على الشوارع الالتفافية.

وفي مدينة نابلس شارك المئات من أهالي المدينة في فعاليات الفجر العظيم بمسجد النصر وسط البلدة القديمة.

وحث الشيخ الداعية جعفر هاشم أبناء المدينة كافة والشباب بشكل خاص على المشاركة في فعاليات الفجر العظيم والتي تأتي هذه المرة إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الذين يخاطرون بحياتهم من أجل كرامة الشعب الفلسطيني.

ويواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام، رفضا لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال. والأسرى هم كايد الفسفوس مضرب منذ (115) يوماً، ومقداد القواسمة المضرب منذ (108 ) يوما ، وعلاء الأعرج مضرب منذ (90) يوماً، وهشام أبو هواش مضرب منذ (81) يوماً، وعيّاد الهريمي مضرب منذ (46) يوماً، ولؤي الأشقر مضرب منذ (28) يوما.