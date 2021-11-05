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خاتمي: عملية حرس الثورة أذلت أميركا

خاتمي: عملية حرس الثورة أذلت أميركا
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر امام جمعة طهران المؤقت آية الله أحمد خاتمي أن العملية التي نفذها حرس الثورة الاسلامية باحباط قرصنة النفط الايراني تعد إذلالا للولايات المتحدة الأميركية.

العالم - ايران

وشدد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة اليوم، على أن هذه العملية برهنت على أن الولايات المتحدة الأميركية وقواتها تعيش في بيت العنكبوت.

واشار الى اسقاط القوات الايرانية للطائرة الأميركية المسيرة في مياه الخليج الفارسي وقصفها لقاعدة عين الأسد، وقال: لا نبالغ اذا قلنا اننا بدأنا نسمع أصوات كسر العظام الأميركية والصهيونية وسنشهد قريبا سقوط هذين النظامين الجلادين الى الأبد.

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية أكد خاتمي أن ايران اتخذت قرار التفاوض سوى أن الولايات المتحدة مترددة، مشيرا الى أن المفاوضات التي تسعى اليها ايران هي التي تنتهي الى الغاء كافة اجراءات الحظر، وليست مفاوضات استنزافية.

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