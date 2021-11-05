الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ القطان يطلب الدول العربية بالوقوف الى جانب لبنان

الشيخ القطان يطلب الدول العربية بالوقوف الى جانب لبنان
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أسف رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان من موقف بعض الدول العربية ضد لبنان و أكد على العرب أن يقفوا إلى جانب بعضهم البعض في المحن.

العالم-لبنان

وسأل الشيخ القطان خلال موقفه السياسي الأسبوعي في خطبة الجمعة من بلدة (برالياس البقاعية) ": كيف ينبغي على الإخوة أن يتعاملوا مع بعضهم في هذه الظروف الصعبة؟؟

وتابع: ألا ينبغي على الإخوة العرب أن يقفوا إلى جانب بعضهم البعض في المحن، كيف ولبنان يعيش أزمة اقتصاديةً خانقة في الأصل، فهل يحتمل لبنان من أشقائه أن يزيدوا عليه حجم المعاناة والمأساة التي يعيشها؟
واستغرب الشيخ القطان من سلوك السعودية وغيرها ممن حذا حذوها من دول الخليج الفارسي في معاقبة لبنان، قائلاً: أنا أتفهم أن يقوم الخليجيون بمعاقبة خصومهم في لبنان، لا أن يقوموا بمعاقبة أهلهم وناسهم والشعب اللبناني كلّه، بل على العكس تمامًا كان ينبغي أن تفعل السعودية كما تفعل الدول الأخرى مع حلفائها وأهلها وناسها، كإيران التي يشهد لها القاصي والداني بأنها تدعم حلفائها في لبنان، والسؤال هنا: أليس أهل السنة في لبنان حلفاء وأنصار لدول الخليج؟؟ فلماذا تلك الدول لا تقوم بدعم أهلها وناسها من أهل السنة في لبنان؟.
وختم الشيخ القطان: لبنان بلدٌ له سيادته، وليس من الإنصاف أن يعاقب الشعب اللبناني جميعًا بسبب سلوك فردي صادر عن أحد الوزراء سواء أكان هذا الوزير وزير الإعلام جورج قرداحي أو غيره من الوزراء، أو أي أحد له نشاط فردي على وسائل التواصل الإعلامي، بل كان ينبغي أن يتعاطى الخليجيون مع هذه المشكلة بشكل مغاير.

روابط ذات صلة

شاهد.. جنون السعودية في لبنان بعد تصريحات قرداحي

«السعودية ليكس»: ملفا الحريري وخاشقجي نموذجا الفشل الإعلامي

الشيخ الخطيب: لن نرضى إلاّ بكشف الحقيقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اشتعال الازمة بين الجزائر والمغرب على منصات التواصل الاجتماعي

بالفيديو.. القوات العراقية تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين

مقتل مسلح وإصابة 3 عناصر لميليشيا 'قسد' بريف الحسكة

الشيخ القطان يطلب الدول العربية بالوقوف الى جانب لبنان

المالكي يدعو المتظاهرين لعدم التصعيد واتباع السياقات القانونية

واشنطن تدعو لإنهاء النزاع في إثيوبيا