الشيخ القطان يطلب الدول العربية بالوقوف الى جانب لبنان

العالم-لبنان

وسأل الشيخ القطان خلال موقفه السياسي الأسبوعي في خطبة الجمعة من بلدة (برالياس البقاعية) ": كيف ينبغي على الإخوة أن يتعاملوا مع بعضهم في هذه الظروف الصعبة؟؟

وتابع: ألا ينبغي على الإخوة العرب أن يقفوا إلى جانب بعضهم البعض في المحن، كيف ولبنان يعيش أزمة اقتصاديةً خانقة في الأصل، فهل يحتمل لبنان من أشقائه أن يزيدوا عليه حجم المعاناة والمأساة التي يعيشها؟

واستغرب الشيخ القطان من سلوك السعودية وغيرها ممن حذا حذوها من دول الخليج الفارسي في معاقبة لبنان، قائلاً: أنا أتفهم أن يقوم الخليجيون بمعاقبة خصومهم في لبنان، لا أن يقوموا بمعاقبة أهلهم وناسهم والشعب اللبناني كلّه، بل على العكس تمامًا كان ينبغي أن تفعل السعودية كما تفعل الدول الأخرى مع حلفائها وأهلها وناسها، كإيران التي يشهد لها القاصي والداني بأنها تدعم حلفائها في لبنان، والسؤال هنا: أليس أهل السنة في لبنان حلفاء وأنصار لدول الخليج؟؟ فلماذا تلك الدول لا تقوم بدعم أهلها وناسها من أهل السنة في لبنان؟.

وختم الشيخ القطان: لبنان بلدٌ له سيادته، وليس من الإنصاف أن يعاقب الشعب اللبناني جميعًا بسبب سلوك فردي صادر عن أحد الوزراء سواء أكان هذا الوزير وزير الإعلام جورج قرداحي أو غيره من الوزراء، أو أي أحد له نشاط فردي على وسائل التواصل الإعلامي، بل كان ينبغي أن يتعاطى الخليجيون مع هذه المشكلة بشكل مغاير.