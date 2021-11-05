ايران تشهد انخفاضا في حالات الاصابة والوفيات جراء كورونا

العالم-إيران

وورد في بيان صادر عن وزارة الصحة الايرانية ان عدد حالات الوفاة التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة جراء الاصابة بفيروس كورونا بلغت 132 حالة فيما بلغ اجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الوباء 127الفا و 53 شخصا.

ونوهت الوزارة الى ان اجمالي عدد المصابين بوباء كورونا بلغ 5 ملايين و 973 الفا و 457 شخصا فيما بلغ عدد المتعافين 5 ملايين و 574 الفا و 246 شخصا منذ تفشي الوباء في البلاد.

واشارت الى ان اجمالي عدد جرعات اللقاح المضادة لكورونا والتي تم تطعيمها لحد الآن في البلاد بلغ 92 مليونا و 677 الفا و 737 جرعة لحد الآن.