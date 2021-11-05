إيران وباكستان توقعان مذكرة تفاهم لإقامة معرض

العالم-إيران

وافادت العلاقات العامة لوزارة التجارة الباكستانية انه من المقرر أن يحضر عبد الرزاق داود ، المشرف على وزارة التجارة الباكستانية ومستشار رئيس الوزراء للتجارة والاستثمار ، الذي توجه إلى إيران اليوم (الجمعة) ، الاجتماع المقرر للجنة التجارة المشتركة بين البلدين يوم غد السبت.

ويعقد الاجتماع التاسع للجنة التجارة المشتركة بين البلدين يوم غد السبت، برئاسة السيد رضا فاطمي أمين ، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية ، وعبد الرزاق داود ، مستشار رئيس وزراء باكستان للتجارة ، على مدى يومين .

وأعلنت وزارة التجارة الباكستانية: أن بعض كبار المسؤولين في هذه الوزارة ومسؤولي الجمارك وحكومة ولاية بلوشستان ورؤساء اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية وغرفة تجارة وصناعة كويتا سيرافقون مستشار رئيس الوزراء في هذه الاجتماعات.

وسيناقش الجانبان تطوير التعاون التجاري ، والتعاون في مجال النقل والشحن ، واتفاقية التجارة الحرة ، وبناء أسواق حدودية ، وغيرها من القضايا التي تؤثر على توسيع التجارة الثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي عبد الرزاق داود بوزير الطرق والتنمية العمرانية ووزير الجهاد الزراعي في ايران ، هذا الى جانب اللقاء المقرر بين رؤساء غرف التجارة الإيرانية والباكستانية .