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اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات تحمل الكاظمي المسؤولية

اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات تحمل الكاظمي المسؤولية
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

اصدرت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات، اليوم الجمعة، بيانا، بخصوص ما حصل من تزوير في نتائج الانتخابات التشريعية.

العاللم - العراق

وقال بيان للجنة، إن ما حصل من تزوير في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بإشراف الكاظمي وبتنفيذ المفوضية ودويلة إمارات الشر، قد لاقى رفضا شعبيا بمختلف الفعاليات من اعتصامات وتظاهرات سلمية، ومنها تظاهرات اليوم التي خرجت في تسع محافظات من البلاد، غير أن المتورطين بالتزوير ومن يقف خلفهم لم يستمعوا إلى صوت الحق بل وتمادوا ضد التظاهر السلمي بإعطاء الأوامر لإطلاق النار الحي تجاه المحتجين العزل في بغداد.

واضاف، إننا نحمل الكاظمي ومن خلفه عبد الوهاب الساعدي وحامد الزهيري المسؤولية المباشرة لسقوط العشرات من الشهداء والجرحى جراء تعاملهم الوحشي مع أبناء شعبنا الأبي المطالبين بإعادة الحق لأهله.

وتابع، إن شعبنا العزيز لن يخضع أبدا لمؤامرة التزوير، ولن تردعه أدوات الإجرام، ويمتلك من الإرادة والعزم ما يضمن استمرار مطالبته الحقة وبكل الوسائل المتاحة لاسترجاع ما تم سرقته من أصواتهم، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.

وختم البيان، نسأل الله تعالى أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، ويلهم أهليهم ومحبيهم الصبر السلوان، وأن يعجل بشفاء جرحانا، إنه نعم المولى ونعم النصير.

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