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شاهد.. مدير مكتب قناة العالم يكشف تفاصيل الإشتباكات امام المنطقة الخضراء

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

افاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد عن حصول اشتباكات حادة بين المتظاهرين ضد نتائج الانتخابات العراقية والقوات الأمنية العراقية امام المنطقة الخضراء ببغداد.

العالم - مراسلون

وقال الزميل نويد بهروز في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية، ان القوات العراقية استنفرت كل طاقاتها ودخلت في حالة طوارئ منذ الصباح لمواجهة المحتجين الذين تجمعوا امام جميع بوابات المنطقة الخضراء في بغداد.

واضاف: ان هذه الأحداث جاءت بعد ان دعا المتظاهرون لتصعيد الإحتجاجات المناهضة لنتائج الانتخابات العراقية.

واوضح مراسل العلام، ان المحتجين اطلقوا على هذه الاحتجاجات اسم الفرصة الأخيرة، بعد عدم الإستجابة بالطعون التي قدمت ضد نتائج الانتخابات للمفوضية الانتخابات العراقية.

واشار مراسلنا، ان المحتجين يصفون الانتخابات العراقية بالمزورة ويعتبرون اصوات قد سرقت في هذه الانتخابات.

وتابع: ان الاحتجاجات شهدت اليوم تصعيداً واسعاً بعد الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت بغداد، وجراء اعتداء القوات العراقية على المحتجين سقط شهيدين واصيب 90 اخرين.

المزيد من التفاصيل في الفيدو المرفق....

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