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تداعيات إشتباكات المنطقة الخضراء على المشهد العراقي

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

رأى المحلل السياسي حيدر البرزنجي ان العراق ذاهب الى منزلق خطير، والمسبب الرئيس لهذا المنزلق هي الحكومة العراقية.

العالم - خاص بالعالم

وقال البرزنجي في حوار مباشر مع قناة الإخبارية، ان القوات العراقية استفزت المحتجين السلميين ضد نتائج الانتخابات العراقية من خلال رمي قنابل مسيلة للدموع.

واضاف: انه لم تكن هناك نية لدى المحتجين بالدخول الى المنطقة الخضراء ولكن القوات العراقية هي من بدأت بإستفزازهم.

واوضح البرزنجي، ان الحكومة العراقية تسعى الى التصيد السياسي في العراق، والأخذ بالبلادالى منزلق خطير.

واشار البرزنجي الى ان المحتجين وبعد ان سقط شهداء في صفوفهم سوف لن يتراجعوا ولن يهدوا حتى تزاح الحكومة العراقية الحالية من سدة الحكم.

هذا وقد اندلعت مواجهات بين المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات العراقية وقوات الامن في العاصمة بغداد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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