تدشين موقع لتزويج اليهود بالدول الخليجية

العالم- الامارات

الموقع، الذي يحمل عنوان عازبون يهود في الخليج (الفارسي)، أطلقته جمعية الجاليات اليهودية في الدةل الخليجية.

ويقول الحاخام بالجمعية “إيلي عبادي” إن الكثير من اليهود العزاب انتقلوا إلى الدول الخليجية الثرية للعمل وإيجاد آفاق جديدة، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الموقع.

وتابع “عبادي” لقد أدركنا أنه من أجل تنمية المجتمع اليهودي” في الدول الخليجية، “نحتاج إلى تزويج اليهود”، مضيفا أن “العشرات من الرجال والنساء غير المتزوجين أبدوا اهتمامهم بالموقع”، بحسب ما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.

ويتطلب الموقع من مستخدميه إنشاء حساب، من خلال إدخال بعض البيانات الشخصية، مثل الرقم، البريد الإلكتروني، بلد الإقامة، بالإضافة إلى اختيار صورة شخصية، وغيرها.