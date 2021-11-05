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اشتية يدين جريمة الاحتلال في قتل الطفل الفلسطيني

اشتية يدين جريمة الاحتلال في قتل الطفل الفلسطيني
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

أدان رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة، والمتمثلة بقتل الطفل الفلسطيني محمد أمجد دعدس (15 عاما) في قرية دير الحطب شرق نابلس وإصابة الشاب فايز حامد بني مفلح بجروح خطيرة بعينه في جبل صبيح ببلدة بيتا.

العالم-فلسطين

ودعا اشتية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة جرائم الاحتلال والعمل على وقفها ولجم إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتقدم من والدي الشهيد وعائلته وأهالي مخيم عسكر الجديد ودير الحطب بأحر مشاعر المواساة بهذا الفقد الجلل، وتمنى للشاب حامد الشفاء العاجل وأوعز بتقديم العلاج السريع له.

استشهد طفل فلسطيني، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في بطنه، شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقل مصدر طبي أن الطفل محمد دعدس (13 عامًا) وصل المستشفى وهو متوقف القلب ومصابا برصاصة في البطن، وحاولت الطواقم الطبية إنعاشه وإنقاذ حياته، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.

كما أصيب العشرات في اعتداءات إسرائيلية في مناطق متفرقة في مدينة نابلس.

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