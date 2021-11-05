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العراق.. المفوضية تحدد موعد انتهاء العد والفرز لملحق الطعون

العراق.. المفوضية تحدد موعد انتهاء العد والفرز لملحق الطعون
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن موعد الانتهاء من عملية العد والفرز لملحق الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي.

العالم - العراق

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح صحفي متلفز :"غداً أو بعده سننتهي من العد الفرز ضمن ملحق الطعون المقدم للمفوضية".

وأشار الى ان "أكثر من 700 محطة انتخابية سيعاد فزها يدوياً غداً السبت" لافتا الى ان "مراقبي الكيانات وصلوا الى قناعة بدقة النتائج بعد العد اليدوي".

وكانت مفوضية الانتخابات بدأت أمس الخميس البدء بعد وفرز ملحق الطعون سيبدأ اعتبارا من اليوم الخميس، وبعد ذلك سترفع التحقيق بشأن المحطات للهيئة القضائية مع الطعون للبت بها، وفي حال عدم وجود طعن تتم إعادتها إلى المفوضية.

وتوقعت المفوضية ان الإعلان عن النتائج النهائية سيكون بعد إكمال عملية البت في الطعون وخلال مدة أقصاها 10 أيام.

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