العراق.. المفوضية تحدد موعد انتهاء العد والفرز لملحق الطعون

العالم - العراق

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح صحفي متلفز :"غداً أو بعده سننتهي من العد الفرز ضمن ملحق الطعون المقدم للمفوضية".

وأشار الى ان "أكثر من 700 محطة انتخابية سيعاد فزها يدوياً غداً السبت" لافتا الى ان "مراقبي الكيانات وصلوا الى قناعة بدقة النتائج بعد العد اليدوي".

وكانت مفوضية الانتخابات بدأت أمس الخميس البدء بعد وفرز ملحق الطعون سيبدأ اعتبارا من اليوم الخميس، وبعد ذلك سترفع التحقيق بشأن المحطات للهيئة القضائية مع الطعون للبت بها، وفي حال عدم وجود طعن تتم إعادتها إلى المفوضية.

وتوقعت المفوضية ان الإعلان عن النتائج النهائية سيكون بعد إكمال عملية البت في الطعون وخلال مدة أقصاها 10 أيام.