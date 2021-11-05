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قضية إهمال سلامة طائرات بوينغ '737- ماكس' تنتهي بتسوية بـ225 مليون دولار

قضية إهمال سلامة طائرات بوينغ '737- ماكس' تنتهي بتسوية بـ225 مليون دولار
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

توصل حملة أسهم شركة "بوينغ" الأمريكية إلى تسوية بقيمة 225 مليون دولار مع المديرين الحاليين والسابقين للشركة المصنعة للطائرة، في قضية إهمال سلامة طائرات "737 ماكس".

العالم ـ الأميركيتان

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حملة الأسهم اتهموا أعضاء مجلس إدارة "بوينغ" والعديد من المديرين التنفيذيين وكذلك الرئيس التنفيذي الحالي ديفيد كالهون بعدم التأكد من أن أدوات التحكم والمعلومات في "737-أكس" تعمل بشكل فعال.

وأوردت الصحيفة أن شركات التأمين ستدفع التعويض، وليس أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

كما وافقت "بوينغ" على تعيين وسيط للتعامل مع القضايا الداخلية وتعيين ممثل لمجلس الإدارة يتمتع بخبرة في سلامة الطيران.

والاتفاق الذي قدم لمحكمة ديلاوير الجمعة لن يطلب من "بوينغ" الاعتراف بالإهمال نيابة عن الأشخاص الذين تمت ملاحقتهم في القضية، وفق الصحيفة.

وتعرضت طائرتان من طراز "737-ماكس" لحادثين، الأول لطائرة تديرها شركة "ليون إير" في أكتوبر 2018 والآخر لطائرة تديرها "الخطوط الجوية الإثيوبية" في مارس 2019، أسفرا عن مقتل ما مجموعه 346 شخصا. وكشفت التحقيقات أن الحادثين مرتبطان بنظام منع الحوادث.

واستنادا إلى وثائق داخلية، قال حملة الأسهم إنه لم يتم اعتماد إجراءات السلامة المناسبة في "737- ماكس" بعد حادث العام 2018، رغم التقارير الإعلامية التي ربطته بنظام منع الحوادث.

وتم تطوير طائرة "737- ماكس" في عام 2011 وإطلاقها في عام 2017، لتمنع من الطيران في مارس 2019، قبل إعلانها آمنة مرة أخرى في نوفمبر 2020.

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