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الإطار التنسيقي يصدر بيانا حول الأحداث الأخيرة وسط بغداد

الإطار التنسيقي يصدر بيانا حول الأحداث الأخيرة وسط بغداد
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أصدر الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في العراق، اليوم الجمعة، بشأن المصادمات التي حصلت بين القوات الأمنية والمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات، في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

العالم - العراق

وجاء في بيان للقوى، ورد لـ السومرية نيوز، "ندين بشدة ما تعرض له المحتجون السلميون من قمع واستخدام مفرط للعنف وحرق للخيام رغم تمسكهم بالاحتجاجات السلمية"، مطالباً السلطات القضائية "بموقف عاجل ومحاسبة المسؤلين ممن امر ونفذ امر اطلاق النار على المحتجين السلميين".

ودعا الحكومة "إلى تحمل مسؤلياتها بتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين واجراء تحقيق فوري لمعرفة المسؤلين عن اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين"، مؤكداً "دعم حق التظاهر المكفول دستوريا ونقف مع اصوات الجماهير التي تطالب بالعدالة والشفافية في احتساب واعلان نتائج الانتخابات".

وطالبت القوى "ابناء القوات الامنية حماية اخوانهم من المتظاهرين ومواصلة التنسيق العالي الذي كان بينهم في الاسابيع الماضية ونحث ابناءنا المحتجين على المحافظة على سلمية تظاهراتهم".

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