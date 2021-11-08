مقتل وإصابة 6 أشخاص بتبادل لإطلاق النار في نيويورك

العالم - حوادث

وذكرت الشرطة، أنه "تم العثور على جثتي رجلين في بروكلين وبرونكس، كما عثر في المناطق ذاتها على الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفيات قريبة من مكان الحادث".

وأضافت، أنه لم يتم حتى الآن إجراء أي اعتقالات، فيما لم يتم الإفصاح عن هوية الضحايا.

وفي وقت سابق، شهدت منطقة هيوستن خلال عطلة هالوين عنيفة، حادث إطلاق نار خلال عملية سطو في جنوب غربي البلاد وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين في أكثر من 12 حادث إطلاق نار.

ووفقا لتقرير صادر عن قناة "إيه بي سي 13" الأمريكية أمس الاثنين، أن امرأة قتلت مساء الجمعة رميا بالرصاص وأصيب خمسة أشخاص على الأقل في حوادث إطلاق نار منفصلة في منطقة هيوستن.

وأضاف التقرير أنه في وقت مبكر من صباح السبت، تم إطلاق النار على فتاة مراهقة بالقرب من قاعة للحفلات في شمال غربي مقاطعة هاريس وأصيب رجل بالرصاص خلال عملية سطو في جنوب غربي هيوستن.

وقالت السلطات في وقت لاحق، إن امرأة في جنوب غربي هيوستن سلمت نفسها إلى سلطات إنفاذ القانون بعد أن قتلت والدتها وأصابت والدها رميا بالرصاص.

وفي حادث مشابه، شهد حفل قرب جامعة "فورت فالي ستيت" في ولاية جورجيا الأمريكية، أمس السبت، حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.

وأفاد مكتب التحقيقات في ولاية جورجيا، أن القتيل لم يكن طالبا في الجامعة، وأن جميع المصابين السبعة في حالة مستقرة.

وقال المتحدث باسم الجامعة ميشيل كلارك مكري، إن "شرطة الحرم الجامعي تلقت تقارير تفيد بوقوع إطلاق وأن طلاب الجامعة الذين حضروا الحفل خارج الحرم الجامعي أصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على حياتهم".

وتابع المتحدث، أن إدارة الجامعة أغلقت الحرم الجامعي مؤقتا بعد إطلاق النار، وأعادت فتحه بعد أن قررت شرطة الحرم الجامعي أنه "لا تهديد على الطلاب".

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الطبيب الشرعي في مقاطعة بيتش كيري روكس أعلن أن القتيل هو تايلر فرينش، ويبلغ من العمر 27 عاما، ومن سكان بايرون.

وفي وقت سابق، شهد اجتماع للمتخرجين في قاعة تناول الطعام جامعة غرامبلينغ الحكومية في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحد، إطلاق نار كثيف، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين

وأعلنت المتحدثة باسم الجامعة، تيشا أرنولد في تصريحات إعلامية، عن قتل شخص وإصابة اخرين بينهم طالب في إطلاق عدة أعيرة نارية.

وقالت أرنولد، إن الحادث حصل خلال اجتماع للمتخرجين في قاعة تناول الطعام، وكل الحاضرين انتقلوا إلى مأوى وخرجوا منه فقط بعد سماح من قبل الشرطة، مشيرة إلى أن هوية منفذ الهجوم لم تحدد بعد، فيما تنفذ الشرطة تحقيقا، وألغت الجامعة جميع الفعاليات والصفوف الدراسية.