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مبعوث أميركي في تل ابيب لبحث مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان‎‎

مبعوث أميركي في تل ابيب لبحث مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان‎‎
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع "إسرائيل نيوز 24" أن المبعوث الأميركي المختص بأمور الطاقة، عاموس هوخستاين، سيقوم بزيارة لتل ابيب تستغرق يومين، تبدأ الأحد، في محاولة لاستئناف المفاوضات غيلر المباشرة مع لبنان بشأن الخلاف على الحدود البحرية المشتركة.

العالم - الاحتلال

وقبل حوالي أسبوعين ونصف، زار هوخستاين بيروت لبحث حلول أزمة الطاقة في لبنان، مؤكدًا استعداد حكومة بايدن لمساعدة لبنان والكيان الإسرائيلي لإيجاد حل متفق عليه لقضية الحدود، وسيعمل هوخستاين كوسيط بين الجانبين.

في زيارته الأخيرة إلى لبنان، قال هوخستاين إن الغرض من وصوله هو الاستماع وفهم الموقف اللبناني، وفحص ما إذا كان هناك مجال للتفاوض، مضيفًا أن "إسرائيل" تعتقد أنها تتنازل لمصلحة لبنان، وأن هذا قد يكون ما يحتاجه الطرفان.

وأعرب عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلى حل، وقال إن وصوله يأتي بناء على طلب الجانبين.

وكجزء من الزيارة إلى الأراضي المحتلة، سيصل هوخستاين أيضا إلى رام الله، ومن المتوقع أن يلتقي بكبار المسؤولين الصهاينة والفلسطينيين.

كما يناقش الأميركيون، من بين أمور أخرى، إمكانية التعاون في مجال الطاقة بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

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