مصر تعلن نهاية أسطورة زعيم أخطر عصابة مخدرات في الصعيد

العالم - مصر

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن نشاط حمدي أبو صالح الإجرامي تخصص في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

وأفادت بأن التشكيل العصابي مكون من 12 عنصر شديدي الخطورة يتزعمهم حمدي أبو صالح الهارب من حكم بالإعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن والسابق اتهامه في العديد من القضايا الجنائية المتنوعة (قتل، اتجار بالمخدرات، بلطجة).

وأشارت إلى أن العصابة اتخذت من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وفي التفاصيل، قالت الداخلية المصرية إنه ومن خلال أعمال الرصد والمتابعة وردت معلومات للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابي، حيث تم رسم خطة أمنية باستخدام القدرات الفنية العالية في الرصد والتحليل والتحريات مكنت من تتبع خط سير التشكيل العصابي ورصد تحركاته.

وأضافت أن قوات الأمن رصدت فجر اليوم تحرك أفراد التشكيل العصابي على متن سيارتين وبحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة الأسلحة الثقيلة، وبمحاصرتهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة.

وتابعت قائلة أنه وبعد تبادل إطلاق النيران استمر لعدة ساعات حتى صباح اليوم، لقي زعيم التشكيل العصابي مصرعه رفقة أفراد المجموعة حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

هذا، وضُبطت بحوزتهم مدفع "أر بى جي 2" رشاش متعدد بشرائط الذخيرة، و12 سلاح آلي، وأربعة بنادق مختلفة الأنواع، و2 طبنجة وفرد خرطوش، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة المختلفة لكل الأسلحة، كما ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.