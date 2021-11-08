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بعد تحذيرات من وجود قنابل.. إخلاء مبان في 3 جامعات أمريكية

بعد تحذيرات من وجود قنابل.. إخلاء مبان في 3 جامعات أمريكية
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

أخلت ثلاث جامعات في ولايتي نيويورك ورود أيلاند أجزاء من مبانيها الجامعية بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبان.

العالم - الامريكيتان

كانت عدة مبان قد أخليت في حرم جامعة كورنيل في إيثاكا بنيويورك وجامعة براون في بروفيدنس برود أيلاند وجامعة كولومبيا بنيويورك بعد تلقي كل منها تهديدات منفصلة عبر الهاتف بوجود قنابل داخل كل منها.

وبعد ساعات من أعمال التفتيش قالت الشرطة في كل حرم جامعي منها إن التهديدات ليست ذات مصداقية.

وقالت جامعة "كورنيل" التي تضم 21 ألف طالب على "تويتر": "أتمت سلطات إنفاذ القانون عملية البحث في حرم إيثاكا، ولم يتم العثور على تهديدات ذات مصداقية. استئناف جميع الأنشطة كالمعتاد آمن".

ولم يتضح ما إذا كانت التهديدات مرتبطة ببعضها.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من أمس الأحد، بإخلاء جامعتين في نيويورك بعد تلقيها لتهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبان جامعية.

من جانبها قالت صحيفة "كولومبيا سبيكتاتور" الطلابية إن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضا 3 مبان بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

والجمعة الماضية تلقت جامعة ييل في نيو هافن بكونيتيكت تهديدات بوجود قنابل تبين لاحقا أنها ليست ذات مصداقية.

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