العدوان السعودي يستهدف مأرب بأكثر من 4000 غارة منذ بداية العام

العالم - اليمن

وبينت الإحصائية تلقتها أن مديرية الجوبة كانت الأكثر تعرضاً للغارات خلال الشهر الماضي، بأكثر من 317 غارة، تليها مديرية العبدية بـ167 غارة، ثم مديرية صرواح بـ 140 غارة.

وأشارت إلى أن طيران العدوان استهدف مديرية حريب بيحان بـ16 غارة ومديرية رحبة بـ11 غارة ومديرية مدغل بتسع غارات ومديرية جبل مراد بخمس غارات ومديرية ماهلية بأربع غارات، في حين بلغت طيران العدوان على محافظة مأرب منذ بداية العام الحالي 2021م، حتى اليوم أربعة آلاف و27 غارة.

ولفتت الإحصائية إلى أن غارات العدوان، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، وخلفت دماراً هائلاً في البنى التحتية ومنازل المواطنين ومزارعهم والممتلكات العامة والخاصة، وتسببت في نزوح آلاف الأسر عن مساكنهم.